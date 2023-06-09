Россия и ЮНКТАД начали переговоры по зерновой сделке в Женеве

9 июня постоянное представительство России в Женеве опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о старте переговоров между сотрудником Министерства иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и главой ЮНКТАД Ребеккой Гринспен, представляющей целевую группу в Организации объединённых наций. Начавшиеся переговоры посвящены зерновой сделке по вывозу сельскохозяйственных культур из Украины.

В пресс-службе российского постпредства в Женеве утверждается, что целью консультаций между Гринспен и Вершининым является достижение соблюдения Меморандума между Москвой и ООН по вывозу российской с/х-продуктов и удобрений за границу для их реализации на внешних рынках.