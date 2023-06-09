Трампу предъявили обвинения в хранении секретных документов, вызвав его в суд

9 июня экс-президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост в своей соцсети Truth Social, где сообщил, что федеральное правительство выдвинуло против него обвинения по семи пунктов, в том числе на ненадлежащее хранение секретных документов. Сам Трамп назвал обвинения неправомерными, отметив, что это не помешает ему баллотироваться в президенты Соединённых Штатов в 2024 году.

Издание BBC уведомляет, что Дональду Трампу предписали явиться в здание суда в Майами штата Флорида 13 июня к 22:00 по московскому времени.