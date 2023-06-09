Лукашенко и Путин начали неформальную встречу в Сочи

Днём пятницы, 9 июня, официальный Telegram-канал пресс-службы белорусского президента рассказал, что сегодня Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Россию, где проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Сам Лукашенко днём ранее сообщил о намерениях встретиться с Путиным в ближайшее время, а согласованность встречи подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты "Пула Первого" публикуют фотографии, на которых Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в неформальной обстановке. Отмечается, что встреча началась "только что", и она проходит в Сочи.