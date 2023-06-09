Бабушкина болтушка - лучшая защита огурцов на даче от болезней

Огурцы требуют профилактической обработки, чтобы не мучатся после с болезнями и не спасать растение от нашествия насекомых.

"Бабушкина болтушка" - средство, которое придет на помощь в этом случае.

Огурцы не болеют, а химия не нужна, так как овощи выращиваются для себя и домочадцев.

Для приготовления чудо-средства понадобится 9 литров теплой воды и 1 литр молочной сыворотки, 40 капель 5%-ого йода.

Таким раствором листья опрыскивают до полного смачивания всех листьев. Делать это нужно вечером, не допуская быстрого испарения состава.