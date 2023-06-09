Захарова: расследование ЧС на Каховской ГЭС встанет Зеленскому «поперёк горла»

Днём 9 июня представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью телеканалу "1+1" назвал предложение президента Турции Тайипа Эрдогана расследовать ЧС на Каховской ГЭС посредством создания международной комиссии. По мнению Кулебы, инициатива Эрдогана выглядит как "игра в квазисправедливость".

Захарова признаётся, что позиция Дмитрия Кулебы её не удивляет, поскольку расследование истинных причин взрыва дамбы на Каховской ГЭС встало бы "поперёк горла" Владимиру Зеленскому ввиду того, что именно Киев ответственен за данный инцидент.