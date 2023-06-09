Днём 9 июня новостное агентство ATV опубликовало фрагмент интервью с вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьеном, который публично заявил, что накануне РПЦ с позволения Патриарха московского Кирилла передала Будапешту группу украинских солдат венгерского происхождения, которые ранее жили в Карпатах и попали в плен к российским войскам.

По словам Шемьена, переданные Венгрии пленные солдаты ВСУ обязаны Русской Православной Церкви за свою свободу. Характерно, что накануне венгерский президент Каталин Новак утверждала, что власти Украины продолжают осуществлять дискриминацию этнических венгров в Закарпатье несмотря на боевые действия в собственной стране.