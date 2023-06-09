Медведка: как не дать вредителю уничтожить урожай

Медведка(капустянка) - распространенный вредитель садов и огородов, обитающий под землей, прорывая в грунте ходы.

Почва защищает насекомое от холода и иных факторов, по этой причине вредитель долго живет и избавиться от него - задача не из простых. Питается оно разными частями культур, уничтожая урожай и уродуя лужайки.

Справиться с вредителем можно при помощи эффективной химии или народных средств.

Медведка любит влагу, перегной, навоз. По этой причине в борьбе с ней поможет весенняя перекопка грунта, разрушающая ее ходы, личинки, способствующая созданию невыносимых условия для добычи питания.

Создание ловушек в виде банок с варением или пивом по всему огороду поможет избавиться от медведки.

Также посадка таких растений, как календула, бархатцы, чеснок по периметру участка прогонит непрошеного гостя.