Задержанный за резню на детской площадке во Франции прошел психиатрическую экспертизу

По словам премьер-министра Элизабет Борн, в прошлом у задержанного по подозрению в резне на детской площадке нет никаких свидетельств психиатрического лечения.
Нападение на юго-востоке Франции, в результате которого пять человек получили тяжелые ранения, в том числе четверо младенцев и один взрослый, вызвало международный резонанс.
Четверо детей с тяжелыми травмами были прооперированы, и их состояние оценивается, как «стабильное», отметила Элизабет Борн в комментарии телекомпании BFM.
По словам официального представителя правительства Оливье Верана, двое из них все еще находятся в смертельной опасности.
Продолжающееся расследование позволит «прояснить мотив», заявила в четверг прокурор Лайн Боннет-Матис.
Она добавила, что «не может исключить бессмысленный поступок на данном этапе». По ее словам, «доказательств террористических мотивов нет».
Преступник не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Абдалмасих Х., приехавший из Сирии, был дополнительно допрошен в четверг вечером. По данным властей, он провел ночь под стражей в полиции.