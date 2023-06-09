Задержанный за резню на детской площадке во Франции прошел психиатрическую экспертизу

По словам премьер-министра Элизабет Борн, в прошлом у задержанного по подозрению в резне на детской площадке нет никаких свидетельств психиатрического лечения.

Нападение на юго-востоке Франции, в результате которого пять человек получили тяжелые ранения, в том числе четверо младенцев и один взрослый, вызвало международный резонанс.

Четверо детей с тяжелыми травмами были прооперированы, и их состояние оценивается, как «стабильное», отметила Элизабет Борн в комментарии телекомпании BFM.

По словам официального представителя правительства Оливье Верана, двое из них все еще находятся в смертельной опасности.

Продолжающееся расследование позволит «прояснить мотив», заявила в четверг прокурор Лайн Боннет-Матис.

Она добавила, что «не может исключить бессмысленный поступок на данном этапе». По ее словам, «доказательств террористических мотивов нет».

Преступник не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Абдалмасих Х., приехавший из Сирии, был дополнительно допрошен в четверг вечером. По данным властей, он провел ночь под стражей в полиции.