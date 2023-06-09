Баста рассказал, как ему удалось избавиться от наркозависимости

Баста - востребованный музыкант, продюсер, писатель и блогер.

43-летний исполнитель Василий Вакуленко (Баста) вспомнил в эфире шоу "Сессия" с телеведущим Дмитрием Дибровым, как боролся с зависимостью от запрещенных средств. Артист признался, что думал, что не дотянет до 20 лет.

В тяжелый период он наделал кучу ошибок, о которых жалеет до сей поры. Поведение его было недостойным наследника советского офицера. Он шел у наркотиков на поводу.

В один день исполнитель услышал разговор своих родных на кухне, которые дали понять, что им невыносимо терпеть родственника под веществами. Этот крик отчаяния близких людей помог рэперу победить болезнь в 2003 году.