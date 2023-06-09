Польские фермеры продолжают блокировать пограничный переход с Украиной до вечера воскресенья

15:20 2023-06-09

В знак протеста против ситуации на рынке, вызванных импортом дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, польские фермеры заблокировали пограничный переход в соседнюю страну на востоке.

Пограничный переход Дорогуск в настоящее время непроходим для грузовых перевозок из Украины, сообщило в пятницу Управление дорожного движения.

По словам организаторов, блокада должна продлиться до вечера воскресенья.

Они протестуют против падения цен, вызванного ввозом зерна и другой сельхозпродукции из Украины.

«Многие фермы находятся в драматической ситуации», — сказал порталу «Super Tydzien Chelmski» организатор Бартломей Сзайнер из инициативы «Объединенная деревня».

Пострадавшие фермеры еще не получили финансовую помощь, обещанную польским правительством.

 