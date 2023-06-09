Польские фермеры продолжают блокировать пограничный переход с Украиной до вечера воскресенья

Vought F7U: худший самолет за всю историю ВМС США

78 полных потерь всего за 55 000 летных часов: ни у одного серийного самолета не было худших показателей, чем у Vought F7U, капитаны двух авианосцев позаботились о том, чтобы он был скорее выведен из эксплуатации.