Польские фермеры продолжают блокировать пограничный переход с Украиной до вечера воскресенья

Пограничный переход Дорогуск в настоящее время непроходим для грузовых перевозок из Украины, сообщило в пятницу Управление дорожного движения.
По словам организаторов, блокада должна продлиться до вечера воскресенья.
Они протестуют против падения цен, вызванного ввозом зерна и другой сельхозпродукции из Украины.
«Многие фермы находятся в драматической ситуации», — сказал порталу «Super Tydzien Chelmski» организатор Бартломей Сзайнер из инициативы «Объединенная деревня».
Пострадавшие фермеры еще не получили финансовую помощь, обещанную польским правительством.