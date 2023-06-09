9 июня журналисты информагентства The Global Times сообщили, что представители правительства России предупреждали мировую общественность о возможности подрыва плотины Новокаховской гидроэлектростанции украинскими войсками. Аналитики GT утверждают, что спустя год российское "пророчество" в Херсонской области свершилось, и ВСУ подорвали ГЭС в Новой Каховке.

По мнению автора статьи, руководство стран НАТО должно и Соединённые Штаты в частности должны прекратить оказание военной помощи Украине, более не поставляя Киеву вооружение.