Сын Каддафи объявил голодовку в Ливане

Этой акцией Ганнибал аль-Каддафи собирается выразить протест против своего заключения на основании ложных обвинений и «медленного правосудия» по его делу, сообщил немецкому агентству печати его адвокат Пол Романос.

Аль-Каддафи начал голодовку в минувшие выходные. Он лечится у врача и страдает от головных и мышечных болей. Ливанская судебная система пока не прокомментировала эту инфорамцию.

Пятый сын Каддафи находится под стражей в Ливане с 2015 года. Он был похищен ливанскими экстремистами восемь лет назад, передан властям страны и с тех пор находится в тюрьме без суда и следствия.

Его обвиняют в сокрытии информации об исчезновении в 1978 году шиитского лидера Мусы аль-Садра в Ливии.

Шиитское ополчение Амаль в Ливане обвиняет режим Каддафи в исчезновении иранского священнослужителя. Ливия всегда отрицала свою причастность к его исчезновению.