«Общественность должна быть проинформирована властями как можно скорее о положении дел», — сказал «Шпигелю» Ральф Штегнер из СДПГ.

Вся информация должна быть раскрыта, чтобы опровергнуть теории заговора.

The Washington Post сообщила, что за три месяца до взрывов в сентябре 2022 года правительство США узнало о плане украинских военных от европейской разведки.

В сообщении говорится, что Украина планировала тайную атаку на трубопроводы с использованием водолазов, подчиняющихся непосредственно Верховному главнокомандующему Вооруженными силами.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность своей страны.