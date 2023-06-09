Guardian: Киев недоволен отношением Запада к своей версии ЧП на Каховской ГЭС

16:06 2023-06-09

Издание Guardian утверждает, что в администрации Киева недовольны реакцией западных стран на украинскую версию событий в Новой Каховке.

Новостное агентство The Guardian утверждает, что правительство Украины требует от спецслужб Соединённых Штатов, Великобритании и других стран Запада признать России ответственной за подрыв плотины на гидроэлектростанции в Новой Каховке Херсонской области, однако западные оборонные ведомства отказываются это делать без дополнительных расследований.

По данным аналитиков Guardian, в офисе Владимира Зеленского крайне недовольны нежеланием зарубежных Министерств обороны признавать украинскую версию ЧС на Каховской гидроэлектростанции.