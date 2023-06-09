Пионы не цветут: какие ошибки допущены

Причинами нецветения пионов могут быть ошибки огородников-дачников.
Среди типичных оплошностей можно выделить такие, как неправильный выбор места для клумбы с цветами, ошибки при посадке, недостаток питательных веществ, недостаток влаги.
Пионы любят солнце, не любят ветер и тем более сквозняки. Почва подойдет слегка щелочная и тщательно дренированная, чтобы излишек жидкости не привел к загниванию корневой системы.
Нельзя садить цветы в местах произрастания кустарников с огромными корневыми системами, так как будет нехватка влаги и питания.
Также пионы высаживают не менее, чем в 1,5 метра от дома во избежание перегрева и снегопадов.
Яма для посадки должна быть большой, чтобы было где развиваться крепкой корневой системе.
В лунке следует обеспечить дренажный слой (земля, 1-2 ведра компоста, 200 граммов суперфосфата 300 - 400 граммов золы).
Растение не следует садить слишком глубоко или близко к поверхности.
В весенний и летний период цветы требуют подкормки, но тут важно не перестараться. Особенно аккуратными необходимо быть с азотными удобрениями.
Обильного полива растения требуют (без переизбытка) весной и жарким сухим летом и в конце периода цветения.
Полив нужен в радиусе 20-40 сантиметров от центра пиона, так как всасывающие корни находятся дальше.
На один куст уходит 3-4 ведра воды. Утро и вечер - идеальное время для увлажнения почвы.
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