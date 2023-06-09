Vought F7U: худший самолет за всю историю ВМС США

16:06 2023-06-09

78 полных потерь всего за 55 000 летных часов: ни у одного серийного самолета не было худших показателей, чем у Vought F7U, капитаны двух авианосцев позаботились о том, чтобы он был скорее выведен из эксплуатации.

На борту авианосца слово капитана — закон. Так что никто не сомневался в решении капитана Эдди Р. Сандерса, хотя 46-летний кадровый офицер только что развеял надежды ВМС США.

Формулировка его приказа от 4 ноября 1955 г. не передана, но, вероятно, она гласила: «Уберите мне эту рухлядь за борт!».

Сандерс командовал USS ​​«Hancock», авианосцем класса «Essex», который уже был модернизирован в конце 1951 — начале 1954 года, но который теперь должен пройти очередную переделку.

После 25-месячного пребывания на верфи авианосец имел две новые паровые катапульты, поэтому их задачей было испытание новых самолетов ВМФ.

Однако у нее еще не было наклонной посадочной палубы, которая до 1952 года еще не была придумана.

Авианосная истребительная эскадрилья VF-124 дислоцировалась на авианосце с августа 1955 года в качестве испытательного полигона, оснащенного Jet Vought F7U «Cutlass».

Тип самолета представлял собой так называемую бесхвостую машину с очень коротким оперением и двумя рулями направления, расположенными на крыльях, а не прямой задней кромкой крыльев, как у самолетов с треугольным крылом.

Он уже совершил свой первый полет в сентябре 1948 года, но только спустя почти шесть лет его испытали на авианосцах.

Пилоты вскоре возненавидели модель, потому что количество аварий увеличилось.

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    Историки представляют небольшую подборку фактов:

    Летчику-испытателю Civilian Vought Полу Тайеру пришлось катапультироваться из горящего прототипа во время авиашоу 7 июля 1950 года.

    Лейтенант Флойд Ньюджент катапультировался 26 июля 1954 года, в то время как его оснащенный оружием «Cutlass» кружил над Сан-Диего почти 30 минут, прежде чем разбиться.

    11 декабря 1954 года пилот лейтенант Дж. В. Худ погиб, когда в полете на его F7U отказал замок крыла, и самолет упал в море.

    Череда поломок продолжилась. 30 мая 1955 года левый двигатель Cutlass лейтенант-коммандера Пола Харвелла загорелся вскоре после первого запуска. Харвелл катапультировался, выжил и больше никогда не летал на F7U. При этом он установил рекорд, который, вероятно, был уникальным для пилотов ВМФ: Харвелл провисел на парашюте F7U дольше, чем он управлял машиной.

    То, что произошло на авианосце «Hancock» 14 июля 1955 года, было менее комичным.

    Лейтенант-командир Джей Алкир попытался приземлиться во время подготовительных испытаний модели к первому регулярному использованию модели в шестимесячном «походе» боевой группы авианосца.

    Но он зашел слишком низко и уже не мог подтянуться из-за недостаточной тяги (точнее: из-за недостаточного запаса мощности двух двигателей).

    Непосредственно перед тем, как машина врезалась в корму корабля, загорелась и прострелила левый край полетной палубы, летчик совершил мужественный прыжок в безопасное место.

    Летчику Алкиру, погибшему при ударе, а также двум помощникам боцмана и фотографу не повезло, они сгорели в пожаре из-за разлившегося топлива.

    Капитан Сандерс приказал провести расследование, которое, однако, пришло к выводу, что Алкир допустил ошибку.

    Пока все оставалось по-старому: летчики истребительного авиаполка VF-124 продолжали взлетать пока не наступило 4 ноября 1955 г.

    В эту пятницу 25-летний лейтенант Джордж Миллард попытался приземлиться на «Hancock», но крюк его «Катласа» не зацепил ни один из двенадцати тормозных тросов.

    Миллард врезался в натянутую тормозную сетку, но слишком слабая носовая стойка шасси вышла из строя: она вдавилась в кабину и сработала воспламенительная система катапультного кресла.

    Пилота отбросило на 60 метров вперед, и он ударил в хвост Douglas A-1 «Skyraider». В тот же день он скончался от полученных травм.

    Капитану «Hancock» было достаточно: Сандерс приказал всем F7U эскадрильи VF-124 немедленно взлететь и завершить оставшуюся часть «путешествия» на земле на военно-морской авиабазе Ацуги в Японии.

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