Vought F7U: худший самолет за всю историю ВМС США

На борту авианосца слово капитана — закон. Так что никто не сомневался в решении капитана Эдди Р. Сандерса, хотя 46-летний кадровый офицер только что развеял надежды ВМС США.

Формулировка его приказа от 4 ноября 1955 г. не передана, но, вероятно, она гласила: «Уберите мне эту рухлядь за борт!».

Сандерс командовал USS ​​«Hancock», авианосцем класса «Essex», который уже был модернизирован в конце 1951 — начале 1954 года, но который теперь должен пройти очередную переделку.

После 25-месячного пребывания на верфи авианосец имел две новые паровые катапульты, поэтому их задачей было испытание новых самолетов ВМФ.

Однако у нее еще не было наклонной посадочной палубы, которая до 1952 года еще не была придумана.

Авианосная истребительная эскадрилья VF-124 дислоцировалась на авианосце с августа 1955 года в качестве испытательного полигона, оснащенного Jet Vought F7U «Cutlass».

Тип самолета представлял собой так называемую бесхвостую машину с очень коротким оперением и двумя рулями направления, расположенными на крыльях, а не прямой задней кромкой крыльев, как у самолетов с треугольным крылом.

Он уже совершил свой первый полет в сентябре 1948 года, но только спустя почти шесть лет его испытали на авианосцах.

Пилоты вскоре возненавидели модель, потому что количество аварий увеличилось.