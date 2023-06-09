Ошибки при выращивании сладкого перца, которые способны лишить урожая

Самая распространенная ошибка - неверный выбор места для перцев. Необходимы самые освещенные участки на даче.

Посаженные в тени растения начнут вытягиваться, ломаться, а завязей будет кот наплакал.

Вторая грубая ошибка - слишком глубокая посадка. Следует за пример взять глубину посадки рассады перцев на подоконнике, на такую же глубину она высаживается и в грунт.

Корням в этом случае будет комфортно, так как не нужно будет привыкать к новым условиям и они станут набираться силы.

Грубейшей оплошностью при выращивании перцев является внесение навоза на грядки, где они растут. Эта ошибка загубит весь урожай.

Перцы навоз не выносят, от такого питания они гниют.

В качестве удобрения пойдет калий и азот, но при соблюдении строгой дозировки.