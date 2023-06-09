Чеснок и клубника, растущие на одной грядке, - простой способ избавиться от вредителей и грибка

Выращивание клубники и чеснока на одной грядке - простой способ избавиться от вредителей, любящих лакомиться ароматной ягодой.

Это отличное решение, так как не понадобится обрабатывать ягодные кусты химией.

Также плюсом подобного решения является экономное расходование земли.

Клубника "скажет спасибо" чесноку за выделяемые в почву фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы, делая землю плодородной и абсолютно здоровой от грибка, а поэтому и ягода не болеет.

Если рядом с клубникой растет чеснок, то достаточно только поливать грядки. В жару грядки требуют увлажнения 1 раз в 2-3 дня.