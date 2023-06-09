Пышная петуния - результат правильной работы по ее выращиванию

Ничего сложного при выращивании красочной, пышной петунии нет. Главное знать определенные правила.

Нельзя забывать о прищипывании. Эксперты дачного дела утверждают, что процедуру следует производить в тот момент, когда петуния подросла. Прищипывать следует все ветки.

Если некоторые из них короткие, следует дать им время подрасти.

После растения пересаживают в просторную емкость и вносят удобрение. Отличной подкомкой будет азотосодержащая для наращивания зелени.