Победитель Битвы экстрасенсов Волхов, состоящий в украинской группировке, арестован

Победитель 13-ого сезона "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Волхов, позиционирующий себя как славянский маг, планировал совершить действия против России.

Известность Дмитрий получил в 2017 году, заняв первое место в популярном шоу. После мужчина продавал услуги посредством личных консультаций, а в последнее время стал организовывать ретриты.

Недавно он набирал группу для духовного путешествия на Алтай.

Иные свои интересы Волхов старался держать в секреты, но не срослось. Сотрудники полиции обнаружили, что экстрасенс вступил в украинскую неонацистскую группировку "Русский добровольческий корпус", которая запрещена в РФ и причислена к экстремистской организации.

В ближайшем будущем он хотел покинуть страну, пополнив ряды ВСУ.