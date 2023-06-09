Базилик - лучший сосед по грядке с перцами, помидорами и огурцами

Базилик - отличный сосед по грядке с помидорами, огурцами, луком, перцем и капустой.

Корни базилика выделяют вещества, способствующие росту и развитию данных культур, защите их от вредителей и болезней.

Запах, исходящий от листочков культуры, отпугивает таких вредителей, как тля и белокрылка, уничтожающих урожай вышеперечисленных овощей.

В месте, где растет базилик, не будет плесени и мучнистой росы.

По этой причине базилик растят в междурядьях или прямо на грядках с помидорами.

Дачники выращивают базилик в горшочках, ставя их вблизи домов. Аромат растения отпугивает мух и комаров.

Базилик прост в выращивании и неприхотлив.