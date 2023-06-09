Исландия приостанавливает работу посольства в России

Министр иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Гильфадоттир заявил в пятницу, что отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне.

Сохранение деятельности посольств в полном объеме больше не может быть оправдано.

Гюльфадоттир также призвал Россию ограничить деятельность своего посольства в столице Исландии Рейкьявике.

«Это было непростое решение, но правильное», отметила Гюльфадоттир в Twitter.

В министерстве подчеркнули, что этот шаг не означает разрыва дипломатических отношений: как только позволят условия, Исландия отдаст приоритет возобновлению работы посольства в Москве. Однако это зависит от решений, принимаемых Кремлем.