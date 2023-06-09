Ошибка дачников, которая приводит к выращиванию кислой, несочной смородины

Самые грубые ошибки при выращивании смородины дачники-огородники допускают осенью.

Оплошности способны привести к снижению урожая до 20 %, да и качество ягод будет "не очень": ни сочности, ни сладости в плодах кустарника не будет.

Смородина нужен регулярный полив. Пересыхание грунта негативно сказывается на культуре. Сохнут корни, ягоды будут кислыми и с толстой кожицей.

Даже на зиму смородину щедро поливают, чтобы земля была влажной под снегом. В течение всего лета смородину следует полить не менее 3 раз.

Осенью смородину удобряют органикой, что многие хозяева участков упускают из вида. Под 1 куст вносят по 5 килограммов перегноя или компоста.

Третье обязательное условие для получения качественное урожая смородины - обрезка. Старые непродуктивные ветки удаляют. В противном случае корни будут расходовать питательные вещества на ненужные ветки.