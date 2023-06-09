Разведка США: Иран поддерживает строительство производства беспилотников в России

Таким образом Кремль хочет обеспечить себе постоянные поставки для ведения боев на Украине, говорится в докладе спецслужб, опубликованном Белым домом.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что сотрудники разведки США считают, что производственный объект в российской Особой экономической зоне «Алабуга» может быть введен в эксплуатацию к началу следующего года.

Белый дом также опубликовал сделанные в апреле спутниковые снимки промышленной площадки в нескольких сотнях километров к востоку от Москвы.