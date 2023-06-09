Организаторы фестиваля Динотерра исключили Арбенину из хедлайнеров мероприятия

Российская исполнительница Диана Арбенина не выйдет на сцену фестиваля "Динотерра".
Организаторы культурного события вместо солистки "Ночных снайперов" выпустят на сцену финалистку "Фабрики звезд" Юлию Савичеву.
Арбенину, которая должна была выступить 24 июня, убрали из хедлайнеров мероприятия.
Научно-популярный фестиваль "Динотерра" планирует проводиться в Кузбассе 23 - 25 июня.
Кроме Савичевой зрителей порадуют Клава Кока и Сергей Лазарев.
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