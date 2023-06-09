Организаторы фестиваля Динотерра исключили Арбенину из хедлайнеров мероприятия

Основные правила ухода за смородиной, чтобы ягоды росли сладкие и крупные

Выращивание смородины на участке привлекает многих огородников, но добиться крупных и сладких ягод получается не у всех. Чтобы собрать по-настоящему вкусный урожай, надо помнить об основных моментах ухода.