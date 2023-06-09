Мало ягод на вишне: как решить проблему

Об увеличении урожайности вишни стоит думать осенью, в начале октября.

Если упустить этот момент, урожай вряд ли порадует.

К малому количеству ягод приводят и ошибки огородников-садоводов, которые вроде и прилагают усилия, но впустую. Изначально нужно изучить вопрос вдоль и поперек.

Одной из оплошностей является - если корень дерева переходит в его ствол глубоко под землей. Шейка корня должна находится на высоте в 2-3 см от земли.

В случае допущения ошибки нужно убрать излишки грунта, выровняв участок.

Отсутствие перекрёстного опыления - причина малого количества ягод на плодовом дереве. Для разрешения вопроса следует высадить несколько специальных сортов (опылителей).

30 метров - оптимальное расстояние от вишни. Главное, чтобы цвение было в одно время.

Низкая урожайность может быть следствием того, что растение болеет. Если на листьях появились бурые пятна, значит это коккомикоз. Победить напасть поможет бордосская жидкость.