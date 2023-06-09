Полицейский Керри Эндрюс решила сделать карьеру в порно из-за негатива на работе

Керри Эндрюс много лет служила в полиции Великобритании, но решила уйти со службы. Она объяснила свое решение тем, что на работе очень психологически неблагоприятная обстановка.

Но женщина не просто ушла с работы. Она решила сделать карьеру на Онлифанс, где завела аккаунт. Теперь за 11 фунтов стерлингов в месяц с подписчика она демонстрирует свои откровенные фото желающим.

Эндрюс использует образ полицейского для самовыражения на известной платформе. И говорит, что к таким кардинальным переменам ее подтолкнула нездоровая атмосфера на работе.