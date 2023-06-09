Огурцы нельзя сажать после этих растений

Огурцы в одном месте 2 года подряд садить нельзя, так как такой подход приведет к лишению почвы плодородия.

Не подходят для этих целей культуры, имеющие сходные с огурцами требования к грунту, тип корневой системы и виды заболеваний, которым подвержены.

Нельзя сажать овощи после тыквенных : тыквы, кабачков, дыни. Они сильно обедняют землю.

Для того, чтобы огурцы не подцепили заразу от "сородичей", нужно насыщать ее известью. В этом случае активно будут расти сорняки, а не огурцы.