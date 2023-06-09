Вячеслав Ребров, работавший над картинами «‎Варвара-краса, длинная коса»‎ и «‎Гостья из будущего»‎:, скончался

8 июня в 78-летнем возрасте не стало советского, российского режиссера, сценариста, актера, художника, члена Союза кинематографистов РФ Вячеслава Реброва.

На счету кинодеятеля в качестве художника комбинированных съемок такие ленты, как "Варвара-краса, длинная коса", "Всадник с молнией в руке", "Замурованные в стекле", "Похищение века", "Гостья из будущего".

Ребров снял комедийную картину с участием Владимира Машкова, Бориса Щербакова и Евгением весником под названием "Аляска, сэр!"

Он является режиссером картин "Мы вернемся с Победой!", "Здравия желаем!", "Девчонки… подружки… лётчицы…", "За честь и достоинство", "Веселый жанр в невеселое время", "Темная ночь", "Театральный романс-c" и других.

Прощание с известной личностью пройдет 13 июня в ритуальном зале Больницы № 64 по улице Вавилова.