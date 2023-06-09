Bloomberg: санкции заставили российских миллиардеров инвестировать в компании РФ

С 2022 года обладатели миллиардных состояний получили прибыль в 10 млрд долларов от никелевой, нефтяной, минеральной промышленности России.

После введения санкций они не могут вкладывать полученные средства в западные компании, поэтому инвестирую в российскую экономику.

Аналитики Bloomberg утверждают, что западные санкции заставили миллиардеров обратить внимание на местные компании, о которых магнаты ранее даже не задумывались.

Ранее агентство сообщило, что с января нынешнего года суммарное состояние российских миллиардеров выросло на 17,6 млрд долларов.