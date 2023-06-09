Собянин объявил о планах снова баллотироваться на пост мэра Москвы

9 июня действующий мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал новый пост в соцсетях, где рассказал о своём решении повторно баллотироваться на должность главы столицы России. По словам Собянина, решение об участии в выборах московского мэра является непростым, однако оно оправдано в условиях санкционной войны, которую Запад ведёт против России.

Также Сергей Собянин заявил, что он надеется на поддержу москвичей во время выборов мэра российской столицы, поскольку он обладает опытом, необходимым для дальнейшего развития Москвы.