Диетолог Алдонина назвала три правила похудения после 50 лет

Первое из этих правил – употреблять больше белка. Это поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и сохранить мышечную массу.

В каждый прием пищи нужно включать по 20-30 г белка для эффективного насыщения и стабилизации уровня сахара в крови.

Второе правило – как можно чаще есть вне дома. Домашняя еда всегда полезнее, но в ней должно быть как можно меньше переработанных продуктов.

Третий совет диетолога заключается в том, чтобы начинать прием пищи с овощей, богатых клетчаткой. Она замедляет пищеварение и предотвращает переедание.