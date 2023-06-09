Диетолог Алдонина назвала три правила похудения после 50 лет

Первое из этих правил – употреблять больше белка. Это поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и сохранить мышечную массу.
В каждый прием пищи нужно включать по 20-30 г белка для эффективного насыщения и стабилизации уровня сахара в крови.
Второе правило – как можно чаще есть вне дома. Домашняя еда всегда полезнее, но в ней должно быть как можно меньше переработанных продуктов.
Третий совет диетолога заключается в том, чтобы начинать прием пищи с овощей, богатых клетчаткой. Она замедляет пищеварение и предотвращает переедание.
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