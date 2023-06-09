Опадение завязей помидоров - результат создания неправильных условий для выращивания растения

Опадение завязей помидоров - досадное явление, приводящее к потере урожая. Процесс свидетельствует об условиях выращивания растения, которые ему не подходят.

Первым делом необходимо выяснить причину осыпания завязей помидоров.

Одна из самых распространенных причин падения урожайности овощей - нежелание дачника создать для культуры оптимальные условия выращивания.

Завязи опадают из-за повышенной влажности воздуха в парнике. Данный показатель должен быть достаточно низким.

Теплицу нужно проветрить, если там слишком душно. Сквозняк - не то, чего боятся помидоры.

+22 до +24 градусов - оптимальная температура выращивания любимых овощей.

+28 градусов - потолок, а при более высокой температуре овощи могут погибнуть.