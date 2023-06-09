Тодоренко похвасталась, что ей досталась главная роль в армянской картине

Ведущая и актриса Регина Тодоренка сообщила в своих соцсетях, что ее утвердили на главную роль в армянском проекте.
Тодоренко не стала скрывать, что не может найти себе место перед началом съемок. Артистка осознает, какая ответственность на нее возложена.
Экс-ведущая "Орла и решки" призналась, что с самого детства мечтала о карьере актрисы.
Знаменитость вспоминает, что ее родители были против такого выбора дочери, считая, артистки - девушки легкого поведения.
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