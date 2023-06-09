Депутаты парламента Германии попали под сокращение

Ранее в бундестаге было 736 депутатов, теперь останется только 630. По информации издания Zeit, закон вступает в силу с момента подписания президентом.

Ранее законопроект был принять немецким бундестагом. Но это устраивает не всех. Отмены закона будут добиваться правительство Баварии и партия Христианско-демократический союз.

Кроме сокращения количества депутатов, закон вводит барьер для прохождения в парламент на уровне 5%.

Ранее существовало несколько вариантов попасть в бундестаг, не преодолевая этого показателя. Теперь они все отменены.