Кадыров рассказал о конфликте с Пригожиным, назвав его «блогером»

Лидер Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что его конфликт с Евгением Пригожиным начался после того, как глава ЧВК "Вагнер" допустил ряд нелестных высказываний о сотрудниках Министерства обороны России и чеченском спецназе "Ахмат".

По словам Кадырова, после этого между ним и Пригожиным состоялся телефонный разговор, в котором собеседники пришли к соглашению о завершении конфликта и отказе от упоминания "Ахмата" и "Вагнера".

Рамзан Кадыров утверждает, что уже после беседы бойцы Wagner Group продолжили записывать видеоролики с оскорблениями в адрес спецназа "Ахмат", ввиду чего следует предположить, что в конфликте между "Группой Вагнера" и чеченским спецназом поставлена "точка с запятой".

Глава Республики Чечня уверен, что критиковать Минобороны России непозволительно, а Евгений Пригожин не должен быть блогером во время спецоперации. Кадыров рекомендовал Пригожину отказаться от громких заявлений, направленных на привлечение новых подписчиков в соцсетях.