Розы не терпят рядом с собой эти растения

Какие культуры не подойдут в соседи красавицам-розам?

Луковичным (тюльпаны, гиацинты, лилии) не место рядом с роскошными цветами. Дело в том, что у луковичных с розами общие болезни.

Флокс метельчатый также не стоит садить рядом с розой, так как он часто болеет мучнистой росой. Если устранить эту проблему, то "главная красавица дачи" ждет цветок в свои объятия.

Гейхера - еще один нежелательный сосед для розы из-за своего развитого корневища, которое может мешать розе.