Трампу грозит 400 лет лишения свободы из-за обвинений по 38 пунктам

9 июня в сети появились материалы обвинения Дональда Трампа по 38-ми пунктам уголовного дела, среди которых хранение информации о национальной обороне США, заговор против системы правосудия, сокрытие секретной документации и прочее.

По каждому из выдвинутых против Трампа обвинений максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы, а суммируясь, они могут привести к приговору на 400 лет тюрьмы.

Известно, что Дональд Трамп должен явиться в окружной суд города Маями в грядущий вторник. Сам политик утверждает, что уголовные обвинения в его адрес не помешают его участию в следующих выборах американского президента.