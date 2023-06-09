Богатый урожай малины обеспечен, если сделать это на стадии посадки осенью

При посадке малины стоит придерживаться некоторых правил.

Кусту будет комфортно на хорошо освещенном солнцем участке. При таком подходе плодоносить растение будет больше и дольше, а ягоды будут крупнее и слаще.

Кустарник не должен быть подвержен ветру, то есть садить его следует вдоль забора или строений.

Отлично, если до малины на участке росли укроп, лук, чеснок, бархатцы или бобовые.

Малина любит грунт, удобренный органикой. Следует подготовить почву перед посадкой.

Удобрения добавляют в лунку при посадке. Отдать предпочтение следует перегною и древесной золе. Оба "ингредиента" нужно перемешать в лунке, а после полить воды.

Сажать малину следует на глубине в 2-3 см.

Главное - успеть посадить кустарник не менее, чем за 2 недели до осенних заморозков.