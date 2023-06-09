Галкин, покинувший Россию, лишился дохода в 300 000 000 рублей в год

Шоумен Максим Галкин, уехавший из РФ с запуском СВО в Украине, лишился более чем солидного дохода. Каждый год пародист имел в России по 300 000 000 российских рублей.

Галкин зарабатывал на родине 50 000 у.е. за одно выступление, а за рубежом лишь 10 000 долларов. За год звезда сцены и экрана лишился годового дохода в 300 000 000 рублей, о чем информирует "Царьград".

Также стоимость его недвижимости в подмосковной деревне Грязь снизилась в 2 раза.

Сейчас юморист находится в Израиле, откуда до недавнего времени критиковал действия российских властей.