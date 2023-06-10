Snoop Dogg ответил на угрозы Island Boy

Проблема Soulja с рэпером началась, когда Кевин Харт и Снуп пошутили об Island Boys на их шоу Peacock 21 and Done.

Когда они показали клип братьев-близнецов, пытающихся петь в бассейне, и Харт, и «tha Doggfather» начали выглядеть смущенными и приготовили свои шутки.

«Я потерял дар речи», — сказал Снуп после просмотра отснятого материала. «Два болвана в бассейне — я не знаю и не пытаюсь понять».

Через некоторое время после его первоначальных угроз Island Boy начал отступать от Snoop, принося извинения.