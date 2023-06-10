Сомали: 22 ребенка погибли в результате взрыва на футбольном поле

06:06 2023-06-10

По данным властей, по меньшей мере 22 ребенка в возрасте от 10 до 15 лет были убиты взрывным устройством во время игры в футбол в Сомали.

Еще трое детей получили ранения в пятницу в районе Кориолей на юге провинции Нижняя Шабелле, сообщил губернатор провинции Ибрагим Аден.

Дети нашли на футбольном поле взрывное устройство и играли с ним, когда боеприпас взорвался.

По словам губернатора, есть подозрения, что недавние дожди обнажили взрывное устройство, которое, как полагают, оставили террористы из исламистского террористического ополчения «Аш-Шабааб».

Группа контролирует большую часть южной части Сомали и неоднократно совершала нападения на мирных жителей, солдат и политиков.

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