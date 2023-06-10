Глава Rheinmetall признал потери немецкого оружия в Украине

«В жизни всегда есть потери», — сообщил Паппергер редакции Network Germany (RND).

В принципе, системы вооружения, разработанные и произведенные в Германии, хорошо зарекомендовали себя на Украине, подчеркнул менеджер по вооружению.

«Отзывы украинцев о немецком оружии очень положительные», - сказал он.

Как оказалось, производитель и сам был удивлен их стабильностью.

«Возьмите самоходную гаубицу PzH2000, шасси и системы вооружения которой были поставлены компанией Rheinmetall. Мы вообще-то говорим, что ствол нужно менять примерно после 4500 выстрелов. Но украинцы настреляют до 20 тысяч выстрелов — это вообще невозможно», — сказал Паппергер.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall готов к производству танков Leopardпо заказу правительства Украины.