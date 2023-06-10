МИД Молдавии: 4 страны Европы скептически смотрят на членство Кишинёва в ЕС

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску утверждает, что правительства Дании, Швеции, Нидерландов и Австрии не хотели бы видеть молдавское государство в составе Европейского союза, обвиняя администрацию Кишинёва в отказе от борьбы с коррупционными схемами внутри страны.

По словам Попеску, в Кишинёве признают наличие проблем с коррупцией в Молдавии, однако местные власти поступательно проводят реформы действующего законодательства для выполнения всех условий, которые позволят государству вступить в ЕС.