Песков: Запад не желает прислушиваться к озабоченностям России

В субботу, 10 июня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что правительства государств коллективного Запада пытаются обвинить Россию в любых своих бедах, поскольку главы западных стран не хотят прислушиваться к российским озабоченностям в сфере национальной безопасности.

По словам Пескова, из-за отказа Запада от учётов законных интересов России Москва вынуждена добиваться всего своими силами. Характерно, что накануне глава пресс-службы Кремля допустил похожее высказывание в адрес спецоперации на Украине.