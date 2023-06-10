Фиалка не хочет цвести: почему и как ее оживить

Фиалки довольно капризные цветы, и порой просто отказываются цвести. По словам ученого агронома и эксперта "БелНовостей" Анастасии Коврижных, нередко речь в таких случаях идет о недостатке питательных веществ.

Чего именно может недостовать фиалке? Как ее заставить зацвести?

Оживить цветок можно с помощью йода, который является отличным стимулятором активации процесса цветения. Для того, чтобы приготовить нужное средство, надо в 3 л отстоявшейся воды ввести несколько капель препарата.

После нескольких поливов таким составом фиалка зацветет.

Также можно задать настроение цветку с помощью зольной подкормки. Для этого в 1 л воды комнатной температуры следует развести 50 гр. золы, дать настояться несколько часов. Потом перемешать и провести полив.