Мэттью Хилли рассказал, что его захейтили из-за разрыва с Тейлор Свифт

Солист группы The 1975 Мэттью Хилли на концерте поделился с поклонниками, почему исчез из соцсетей. Музыкант поблагодарил пришедших на концерт, и заявил, что столкнулся с волной хейта после того, как разошелся с Тейлор Свифт.

О романе пары стали говорить в первых числах мая этого года, а после 25 мая пара уже перестала публично выходить вместе. По признанию Хилли, он, чтобы защитить себя, перестал проводить время в соцсетях.

Вместо этого он больше стал уделять внимание своему коллективу и друзьям, с которыми предпочитает весело проводить время. Негативные отзывы стали появляться после того, как Мэттью стали замечать общающимся с другими девушками.