Лисенок попал в «кандалы» из строительного мусора, его удалось спасти только через три недели

Фотографии лисенка с заготовкой из древесной плиты на шее, шокировали любителей животных.

Детеныш был закован таким воротником, словно кандалами.

По словам представителя организации RSPCA, животное было истощено и обезвожено, потому что оно не могло нормально есть и пить в течение трех недель.

Этой ситуации можно было бы избежать, если бы кто-то просто правильно утилизировал свой мусор.

Лисенка удалось обнаружить недалеко от Бирмингема, где оковы были сняты, а животное было доставлено в центр дикой природы для восстановления.