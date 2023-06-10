Вооруженные силы Тайваня проводят прибрежные учения

В порту этого города на юге острова собрались представители береговой охраны, армии, полиции и воздушно-десантных служб.

Патрульные береговой охраны окружили катер, над которым завис вертолет, а спецназ в это время успел подняться на борт и освободить заложников.

На маневрах присутствовала президент Цай Инвэнь, которая махала рукой с пристани их участникам, сообщили корреспонденты международных агентств.

«Все, кто принял участие в сегодняшнем учении, являются передовыми защитниками нашей страны. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы должны укрепиться, чтобы обеспечить мир в Тайваньском проливе», — сказала она краткой речи.

Непризнанная республика часто проводит военные маневры на фоне растущего военного и политического давления со стороны Пекина.