Папа Франциск поправляется после перенесенной плановой операции, но не сможет провести воскресный Ангелус

«У него нет лихорадки, все кардиореспираторные функции в норме», — сообщил хирург журналистам.

Но во избежание усилий, вызывающих напряжение мышц брюшной стенки, таких как вставание с постели или приседание, врачи рекомендовали ему не совершать ангельскую молитву публично, и не пытаться подойти к окну своей палаты в больнице Джемелли, где он будет читать молитву и благословлять верующих.

«Как правило, после такого вмешательства мы оставляем пациентов в больнице на 4-5 дней. Мы надеемся убедить его остаться на всю следующую неделю, потому что выздоровление в больнице позволит ему вернуться к своей работе с большей силой», — добавил хирург.

Он напомнил, что Папа Франциск не может, как другие 86-летние, приходить домой, чтобы посмотреть телевизор и отдохнуть, но у него есть дела и обязанности как у главы государства и лидера католиков.

Однако он признал, что окончательное решение будет за Папой, который сам решит, когда он захочет покинуть больницу.